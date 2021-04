Gestione del parcheggio Pluripiano, Di Rosa: "Segnalato alla procura tutte le anomalie"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Dopo aver ricevuto copia degli atti sull’appalto e la gestione del Parcheggio Pluripiano di proprietà del comune di Agrigento, a cui avevamo richiesto l’accesso, durante una conferenza stampa abbiamo mostrato i dettagli della dovuta segnalazione del nostro Ufficio Legale alla Procura della Repubblica all’ANAC, al Signor Prefetto di Agrigento, al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Agrigento, ed agli Uffici Regionali dell’Assessorato alle Autonomie Locali, con la nota, inviata via Pec proprio stamattina, abbiamo segnalato tutte le anomalie riscontrate nella gestione del bando, nella consegna del bene “pubblico” di proprietà comunale del valore di milioni di euro e sulla esecuzione del servizio.

Abbiamo focalizzato la nostra attenzione portandola all’attenzione degli uffici in indirizzo, sul ritardato pagamento di quanto dovuto al comune nonché di tutti i punti del contratto non rispettati, come ad esempio l’Art. 12 del capitolato d’oneri e dalle leggi in vigore, che dispongono una fideiussione che doveva essere del 10% del totale dell’appalto e cioè di 50.400€ ed invece così come sancito dagli atti di gara, la fideiussione ammonta a soli 8.400€, il tutto per L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PARCHEGGIO PLURIPIANO CON CUSTODIA SITO NELLA VIA PIETRO NENNI AD AGRIGENTO, giusto il Contratto Rep. 8078 del 15.02.2017 CIG. 662153036A.

Abbiamo illustrato i dettagli e la documentazione della questione gestita dalla vecchia amministrazione e non attentamente valutata dalla odierna che allo stato attuale sta solo continuando a favorire una gestione assolutamente indisponente e assolutamente non conveniente dal punto di vista economico allo stesso comune. Adesso rimaniamo in attesa di sviluppi da parte degli uffici interessati.