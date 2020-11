Quando il Natale è cremoso e gustoso: arriva il "panettone gelato" di Ard Discount

Ard Discount firma il gusto del Natale. Il Panettone Gelato Terre e Tesori completa la tripletta di piacere con cui la catena siciliana di discount accompagnerà le festività dicembrine. Dopo aver presentato nei giorni scorsi il Panettone al cioccolato di Modica IGP e il Panettone al pistacchio verde di Bronte DOP, Ard Discount propone il “Panettone Gelato”. Un panettone 100% italiano, farcito con fresco e cremoso gelato alla nocciola e cacao. Una bontà che si sprigiona in bocca già al primo morso, grazie alla croccante copertura al cacao e alla frizzante bagna aromatizzata all’arancia, ideale per esaltare la soffice consistenza del cuore interno di gelato. Solo prodotti di eccellenza rigorosamente italiani per portare in tavola tutto il piacere del Belpaese e accompagnare l’imminente periodo delle feste con dolcezza e qualità. Un packaging lineare e d’effetto gioca su motivi geometrici ed esalta l’immagine grafica del panettone: invitante già alla vista, trova conferma sin dal primo assaggio. Il bis sarà d’obbligo!

Chi è Ergon

Ergon è una Società Consortile che offre alle sue consorziate e alle loro reti di vendita efficienti servizi commerciali, logistici, di marketing e amministrativi. Il costante aggiornamento professionale, l’integrazione delle competenze e l’elevato standard di servizi hanno portato Ergon ad affermarsi oggi come uno dei principali protagonisti della distribuzione alimentare in Sicilia.

Concessionaria del marchio Despar, aderisce al Consorzio Despar Italia che riunisce tutte le concessionarie del marchio sul territorio nazionale con le insegne Despar, Eurospar ed Interspar. Ergon Consortile è inoltre concessionaria per i marchi Ard Discount e dei cash&carry Altasfera in Sicilia.

Ard Discount si propone come Insegna di riferimento per la comunità siciliana con l’obiettivo di garantire la miglior qualità al prezzo più basso con un occhio sempre attento al legame indissolubile tra lo sviluppo dell’insegna e la tradizione del territorio.