Pamela Prati in visita alla Valle dei Templi: clic davanti al tempio della Concordia per la diva del Bagaglino

Pamela Prati ad Agrigento, in visita alla Valle dei Templi dove si è lasciata immortalare in una spettacolare foto davanti al tempio della Concordia. La showgirl - intramontabile primadonna della compagnia del Bagaglino, nonché conduttrice televisiva - ha così commentato la fotografia postata sui social: "Grazie Sicilia bella. Ho passato dei giorni indimenticabili. Sei stata meravigliosa".

L'artista non ha aggiunto nessun altro commento, né indiscrezione. Non si sa dunque se sia stata in Sicilia per una breve vacanza o per motivi di lavoro. È certo però che sia stata in visita alla Valle dei Templi e quella foto scattata davanti al tempio della Concordia e postato sui social non è passato inosservato.