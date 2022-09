Tutto pronto per l'inaugurazione dell'asilo nido comunale, il sindaco: "Ricucito un altro filo con la storia"

"Un altro filo con la storia verrà ricucito. Il nido d'infanzia è un servizio educativo diurno che il Comune offre ai bambini e alle loro famiglie. Il servizio è assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato e accoglie i bambini fino a tre anni allo scopo di offrire un luogo di educazione per far crescere i piccoli in stato di salute e benessere, favorendone lo sviluppo delle potenzialità comunicative, relazionali, cognitive e ludiche". Lo ha detto il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, in merito all'inaugurazione - si terrà domani a mezzogiorno - della nuova sede dell'asilo nido comunale. La struttura si trova in via Brodolini al Villaggio Giordano.

"L'asilo nido comunale offrirà sostegno alle famiglie nella cura e nel processo educativo dei figli, valorizzerà le diversità culturali, nel rispetto dell’identità individuale, culturale, religiosa" - ha sottolineato Castellino - .

Per le iscrizioni, direttamente online attraverso lo sportello telematico del Comune, basta cliccare al seguente link:

https://sportellotelematico.comune.palmadimontechiaro.ag.it/action%3As_italia%3Aasilo.nido%3Biscrizione