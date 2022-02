Un arazzo di Raffaello in mostra a Palma di Montechiaro: ecco da quando

Il grande arazzo seicentesco “Ananias et Saphira”, nato dal cartone di Raffaello Sanzio e appartenente alla collezione privata del mecenate Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona, farà tappa in aprile a Palma di Montechiaro. L'opera, per quattro mesi in esposizione a Palazzo Abatellis di Palermo, sarà nella città del Gattopardo dal 21 aprile al 15 maggio all'interno del meraviglioso Palazzo Ducale.

“Ci siamo come Destination Management Organization - afferma l’amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa - per sostenere validamente l’iniziativa, sia con la valorizzazione dell’evento, che con la promozione, per il fine della più ampia partecipazione da parte di cittadini e turisti, di appassionati d'arte e studiosi, che potranno ammirare l’arazzo in un luogo ricco di fascino, di bellezza e di storia. Come già avvenuto per altre iniziative inquadrabili in un rilancio turistico e culturale del territorio, anche questa di Palma di Montechiaro potrà coincidere con un programma complessivo, che prevede eventi di altissimo profilo e che ha la sua sintesi nella Biennale del Gattopardo».

"È un’opportunità straordinaria – afferma il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino - poter accogliere al Palazzo Ducale quest’opera che ci riporta all’epoca della fondazione di Palma, un periodo storico che legò indissolubilmente il suo nome alla famiglia Tomasi. L’esposizione dell’arazzo coinciderà con la Biennale del Gattopardo, promossa dal Gruppo di Lavoro "Io Sono Palma", che con l’Istituzione Tomasi rappresenta un punto di riferimento per il rilancio turistico e culturale del territorio".

A curare il progetto itinerante che pone in relazione l'opera con i riferimenti raffaelleschi in Sicilia è la storica dell’Arte Evelina De Castro, direttrice di Palazzo Abatellis Galleria Regionale della Sicilia.