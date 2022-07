Caretta caretta morta a Palma, il Wwf: "Perso un tesoretto"

Ancora tartarughe marine, della specie Caretta caretta, morte. Lo denuncia il Wwf Sicilia area mediterranea.

"Questa grossa tartaruga spiaggiata in contrada Vincenzina, a Palma di Montechiaro - scrive l'associazione sul proprio profilo facebook -, sicuramente si avvicinata alla costa per nidificare e lasciare il suo tesoretto in nostra custodia, invece ha trovato la morte".