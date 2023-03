I migliori tatuatori del mondo si danno appuntamento a Palermo: ci sarà anche il favarese Carmelo Nobile

Ci sarà anche il favarese Carmelo Nobile, 28 anni, al alla “Palermo tattoo convention”: la più importante fiera in Sicilia dedicata ai tatuaggi che si svolgerà il 31 marzo, l’1 e 2 aprile prossimi. Carmelo, dopo la laurea in lingue (si è specializzato in cinese ed inglese) ha avviato il suo percorso da tatuatore. L’approdo alla prestigiosa vetrina palermitana arriva dopo 4 anni di attività. Un appuntamento che vedrà la presenza dei migliori tatuatori del mondo.

“Sono sempre stato uno spettatore nelle varie convention a Roma, Milano, Torino, Catania - racconta - ma il mio desiderio più grande era quello di riuscire a prenderne parte. Fino ad oggi non mi sentivo ancora pronto, ma ora è arrivato il mio momento. A Palermo sono in programma vari contest dove parteciperò e mi impegnerò per portare una vittoria a casa. Sarà molto dura perché dovrò confrontarmi con tatuatori d’indiscutibile fama. Il mio stile è l’anime: mi piace riportare su pelle i cartoni animati della nostra infanzia e farne di ciò un’arte”.

L’evento si terrà al Cruise terminal, molo Vittorio Veneto, al Porto.