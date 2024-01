Il Palacongressi cambia faccia e diventa “teatro”: al via la stagione per una nuova dimensione di spettacolo dal vivo

Teatro, cabaret, musica e cinema d’autore: tutto in un contenitore che fino a poco tempo fa sembrava una mega struttura destinata all’oblio. E invece è letteralmente rinata divenendo “teatro” ad una manciata di chilometri dalla Valle dei templi. Il Palacongressi ha ripreso vita, è stato rilanciato e ha cambiato faccia.

“In controtendenza rispetto a quello che succede in altre parti d'Italia, dove i teatri chiudono così come le gallerie d’arte e i cinema - spiega il direttore artistico Gaetano Aronica - qui invece apre un nuovo teatro, una nuova galleria di spazi per dare continuità alle numerose attività estive e rilanciare la proposta con una nuova idea di spettacolo dal vivo, diversificato in una serie di eventi che abbracciano tutte le arti. Quando il direttore del Parco archeologico Roberto Sciarratta, che ringrazio sentitamente, mi ha parlato del suo progetto, ho voluto puntare in alto non solo per il prestigio della carica che mi ha assegnato, ma anche per la grande possibilità che mi è stata data: mettermi al servizio della mia città e del mio territorio in un momento delicatissimo ma anche carico di entusiasmo per l'imminente 2025, anno in cui Agrigento diventerà Capitale italiana della cultura. Anche noi attori abbiamo i nostri campionati come nello sport. E quest’anno il torneo si è chiuso con un unico vincitore: l'attore Fabrizio Gifuni che, con la sua interpretazione di Aldo Moro nella trilogia per Rai 1 e per il cinema “Esterno notte”, con la regia di Marco Bellocchio, ha vinto sia il David di Donatello che il Nastro d’argento: i due premi più prestigiosi in assoluto come miglior attore protagonista. Perché non dare ad Agrigento il meglio, perché non provarci, almeno? Ho trovato pieno appoggio in Sciarratta nella volontà di aprire la stagione di prosa con un personaggio così importante, certo meno facile di altri più nazional popolari, ma in grado di dare un’impronta immediata del tipo di strategia culturale che si intende perseguire”.

E così il 31 gennaio Gifuni sarà al Palacongressi, protagonista di “Con il vostro irridente silenzio”. Si confronterà con le ultime parole di Aldo Moro, l’insieme delle carte scritte nei 55 giorni della sua prigionia: quelle ritrovate o, meglio, quelle fino a noi pervenute.

“Questo non vuol dire fare un teatro difficile - spiega Aronica - ma significa, al contrario, manifestare grande ammirazione per il pubblico agrigentino e non solo, grande stima nella convinzione che la nostra città e il nostro territorio sentano l'esigenza di una proposta culturale profonda e di altissima qualità. Questa proposta è indirizzata a tutti, ma in particolare alle nuove generazioni con personaggi e volti nuovi, che rappresentino un'idea diversa di teatro, molti dei quali mai venuti in Sicilia e ad Agrigento.

Insomma il teatro, ma all'interno di un progetto che sia di più ampio respiro e coinvolga, per quanto possibile, tutti i campi delle attività umane, che sia fonte di dibattito, di crescita e di confronto per la comunità. Un teatro vivo che non nasca e finisca nelle due ore di spettacolo ma sia un traino per il fermento culturale ed una possibile rinascita. Fabrizio Gifuni, famosissimo per essere stato uno dei protagonisti della ‘Meglio gioventù’, non ha mai recitato ad Agrigento. E verrà per la prima volta, in esclusiva, per una sola serata, proprio al Palacongressi”.

Così come il duo Giorgio Pasotti/Alessandro Gassman, l’8 febbraio, con “Racconti disumani”. Insieme si misureranno con le parole di Franz Kafka attraverso, appunto, dei “Racconti disumani” per parlare agli uomini degli uomini. Uno spettacolo mozzafiato del Teatro Stabile dell'Aquila, un thriller in cui l'uomo non riesce più a tracciare i confini tra umanità e bestialità, spesso con un'inversione di valori che genera il caos.

“Di Alessandro Gassman ad Agrigento - prosegue Aronica ricordiamo una meravigliosa ma lontana regia di uno degli spettacoli più belli visti in città: ‘Qualcuno volò sul nido del cuculo’. Ma è chiaro che la novità non sta solo nei volti più giovani del cinema e del teatro, ma nelle idee e nel rapporto che si vuole instaurare con il pubblico. I giovani devono sapere a che punto della storia si trovano, quali i precedenti, i trionfi, i traumi della società di cui fanno parte, anche per avere gli strumenti per prenderne coscienza e ove possibile modificarla, migliorarla. In una parola: i giovani e non solo hanno bisogno di cultura. Ma è chiaro che la varietà delle scelte avrà un occhio di riguardo anche per i più piccoli e le loro famiglie”.

Ed ecco che il 19 marzo al Palacongressi arriveranno Peter Pan, Capitan Uncino e tutti gli altri personaggi dell'opera musicale di Edoardo Bennato, Giò Di Tonno e Leonardo Cecchi.

In chiusura di stagione è prevista una pagina di “colta leggerezza”, alla maniera di Andrea Camilleri, con la messa in scena del suo romanzo più amato e di chiara radice pirandelliana: “La concessione del telefono”: andrà in scena il 12 aprile con protagonista uno degli attori più amati dalle nuove generazioni: Alessio Vassallo, il simpaticissimo Mimì Augello del “Giovane Montalbano”.

Ci sarà poi spazio per il recital di Valentina Persia in apertura di stagione (27 gennaio) e per i due “One man show” con dei personaggi davvero singolari, familiari al grande pubblico e diversissimi tra loro: Teo Mammuccari il 3 marzo ed Andrea Scanzi il 4 aprile.

“C’è grande curiosità - svela Aronica per questi spettacoli. Teo Mammuccari ha dimostrato nelle ultime, frequenti apparizioni televisive una simpatia, una leggerezza e anche una umanità persino inaspettate. In ‘Sarà capitato anche a voi’, con il celebre incipit di ‘Zum Zum Zum Zum’, il comico si mette a nudo intrecciando momenti della sua vita con le esperienze in tv e con effetti esilaranti.

Andrea Scanzi rende invece omaggio a Franco Battiato con il suo ‘E ti vengo a cerare’. Questo spettacolo sta riscuotendo enorme successo un pò dappertutto. Scanzi è polemista sottile, amatissimo e temutissimo, in ogni caso una voce che vale la pena ascoltare, attenta all’attualità, ai fenomeni di costume, alle contraddizioni dei politici, mai banale, spesso sorprendente.

Insomma il cartellone del Palacongressi, come vedete, presenta vari momenti di novità, lancia una proposta diretta ad un pubblico giovane e meno giovane con spettacoli di attualità, eventi comici, musicali, prosa raffinata e cabaret d’autore, cinema, musica. E lo fa con un'idea di spettacolo che sappia affascinare un nuovo pubblico e confermi il rapporto di fiducia con quello già presente attraverso la ricerca di nuovi linguaggi che sappiano intercettare i desideri e le aspettative di una città che vuole diventare a pieno titolo Capitale italiana della cultura”.