Pace e immigrazione fra le note di Yoshikawa, l'ex cava di Punta Sottile diventerà teatro all'aperto

S'è parlato di pace ed immigrazione, ieri sera, per "Lampedusa: un mare di pace" alla cava tra Punta Sottile e Cala Francese sulla più grande delle isole Pelagie che ha ospitato anche il recital pianistico di Takahiro Yoshikawa, milanese d'adozione, che divide la sua attività concertistica fra l'Italia e il Giappone di cui è originario.

L'evento, a cui hanno preso parte il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino, il presidente del Consiglio Giacomo Mercurio e il presidente del Rotary club Valle Sabbia Centenario distretto 2050 Ri Giuliano Ghirardi, ha avuto il patrocinio della provincia di Brescia e dell'ambasciata del Giappone.

Lampedusani e turisti sono rimasti incantati, in un luogo incantevole qual è la cava di Punta Sottile, dal recital pianistico di Yoshikawa. "Questa ex cava presto diventerà un teatro all’aperto. Con 'Lampedusa, un mare di pace' abbiamo fatto un’anteprima": queste le parole del sindaco Mannino.