Osterie d’Italia 2023, Chiocciola di Slow Food per Ginger-people&food

Nella nuova Guida alle Osterie d’Italia 2023 di Slow Food, presentata lunedì 24 ottobre al Piccolo Teatro Streheler di Milano, spazio anche al ristorante Ginger-people&food, che riceve la Chiocciola grazie alla capacità di fondere nel suo locale integrazione e territorialità.

“Con grande sorpresa e commozione abbiamo appreso che quest’anno oltre alla conferma in guida, ci è stata assegnata anche la Chiocciola, che viene riconosciuta solo agli esempi di ristorazione ritenuti veramente di qualità e rispondenti pienamente alla filosofia del cibo buono, pulito e giusto per tutti da Slow Food. 6 le nuove Chiocciole attribuite alla Sicilia,tra cui il ristorante Ginger-people&food di Agrigento, che vanno ad aggiungersi alle 13 già presenti”, scrive in una nota Carmelo Roccaro, presidente della cooperativa Al Kharub.

Questa la motivazione che ha portato al raggiungimento dell'importante risultato: “Un contesto colorato e multietnico, frutto di un bellissimo progetto di integrazione dove godere di qualità e di un racconto puntuale di ingredienti e territorio”.

“Siamo in guida già da qualche anno ma sinceramente non ci aspettavamo proprio la Chiocciola- conclude Roccaro- un riconoscimento per un duro lavoro di rigenerazione umana portato avanti in una città di frontiera come la nostra, e non sempre compreso. Non è facile, infatti, lavorare in un territorio così poco incline al nuovo e al cambiamento. Facciamo veramente molta fatica. Questi traguardi però ci incoraggiano ad andare avanti. L' accoglienza per il cliente é la parola chiave, insieme alla capacità di saper raccontare la propria identità e il proprio territorio. E oggi possiamo anche dire che Slow Food ha riconosciuto la ricchezza del processo di meticciato che sta alla base della superba gastronomia siciliana e che certamente non si é mai fermato”.