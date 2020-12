Natale e solidarietà, regalati giocattoli ai ricoverati di Pediatria

Natale, da sempre, fa rima con solidarietà. Ma ci sono contesti in cui, più che in altri casi, donare sembra un gesto straordinario. Un esempio è quanto avvenuto al San Giovanni di Dio di Agrigento, con l'arrivo di una inattesa "slitta" di regali per i piccoli ricoverati in Pediatria.

Ad organizzare la raccolta in questi giorni è stato il negozio "Cirinaro" con la collaborazione del consigliere comunale Salvatore Fanara. L'iniziativa era simile al concetto del "caffè sospeso": bastava recarsi presso l'attività commerciale e donare una somma a propria scelta che sarebbe stata poi utilizzata per acquistare giocattoli che poi stamattina sono stati consegnati al direttore dell'unità operativa complessa di Pediatria del "San Giovanni di Dio", Giuseppe Gramaglia. I giochi saranno posizionati nella ludoteca del reparto, in attesa che questa torni ad essere fruibile grazie alla riduzione delle misure antiCovid.

"Non posso fare a meno di ringraziare chi ha contribuito a raccogliere questi doni per i bambini del reparto - dice Gramaglia -, che potranno dire di aver gioito in questo Natale così particolare per loro".