Ospedale di Ribera, l'ex sindaco Carmelo Pace: "Tutto è stato rimesso in gioco"

#rivogliamolospedale

È doveroso pubblicamente ringraziare i cittadini, i movimenti e le istituzioni del territorio che stanno portando avanti una protesta democratica e civile.

“Caserma Vuota” “ Ospedale da Campo”

Sono appellativi che purtroppo ultimamente abbiamo sentito ,troppe volte, nel tentativo (INGENEROSO )di denigrare l’eroico servizio svolto , fino ad oggi, da tutto il personale del nostro nosocomio.

È giusto ricordare, invece, che proprio grazie al personale in servizio, fino a pochi giorni fa, nel nostro ospedale si poteva essere ricoverati in medicina e subire interventi chirurgici con le sale operatorie e i reparti aperti alla popolazione.

Fino a pochi giorni fa erano attivi 30 posti di riabilitazione.

Fino a pochi giorni fa la tac era accessibile a tutti, non soltanto ai Covid.

Fino a pochi giorni fa al pronto soccorso si salvavano vite umane ( e abbiamo anche testimonianze dirette)

Da qualche giorno questo non è più possibile nonostante le promesse e gli impegni assunti per il mantenimento di tutti i reparti e per il potenziamento del nostro ospedale.

Giova ricordare anche che dopo la chiusura del pronto soccorso e degli altri reparti era calato un silenzio assordante, nessuno doveva parlare, bisognava stare muti .

Dovevamo quasi gioire ed esultare ( o rassegnarci) per aver ottenuto la certezza che presto potremmo ricevere cure per la Malaria e nulla più.

È stata la protesta vibrata e democratica dei cittadini , scaturita anche da eventi tragici, che sta rimettendo tutto in gioco e sta facendo correre ai ripari chi ha la responsabilità di assicurare un servizio pubblico essenziale al nostro comprensorio.

Non bisogna mollare .

Andiamo avanti a testa alta.