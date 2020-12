Il rito della novena di Natale

La tradizione musicale del Natale in Sicilia non è scomparsa anzi è molto vivace; le Novene rappresentano non solo religiosità e fede, ma anche l’occasione per stare insieme, fare festa in chiesa, per le strade in piazza.

Le Novene di Natale, hanno le loro origini in tempi lontanissimi e sono canti narrativi suddivisi in 9 parti che raccontano appunto le vicende della natività e che prendono il via le 9 sere che precedono il Natale, ad opera di un gruppo di musicanti che suonano davanti ad edicole sacre addobbate con frutta, alloro ed asparago ed eseguendo un vario e suggestivo repertorio commissionato da devoti che alla fine offriranno cibo e bevande a loro ed ai presenti; In diversi paesi della Sicilia, vengono accesi dei falò per "quadiari lu Bammineddu" e tendenzialmente ogni quartiere ed ogni parrocchia ha la sua novena.

Quest’anno a causa dell’emergenza da covid-19, sarà praticamente impossibile parteciparvi, ma chissà che qualche zampognaro non passi sotto il nostro balcone comunque, così da farci sentire nenie e litanie del Natale, tanto da scaldarci il cuore.