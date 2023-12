L'Ordine degli ingegneri festeggia 100 anni: mostra itinerante e targhe per gli iscritti

L’Ordine degli ingegneri di Agrigento celebra i 100 anni dall’istituzione dell’albo nazionale, istituito nel 1923.

L'Ordine, presieduto da Achille Furioso, propone la mostra itinerante, messa a disposizione dal Consiglio nazionale, con la quale si vuole illustrare la storia dell’albo, dalla sua nascita fino ai giorni nostri, attraverso 12 date significative. Ogni pannello sarà accompagnato da un testo esplicativo e da immagini storiche provenienti dall’opera “Ingegneri e rappresentanza”.

“Da 100 anni, gli ingegneri iscritti all’albo – dice il presidente Furioso - danno il loro prezioso contributo alla collettività, rendendosi protagonisti dello sviluppo del nostro Paese. Basti ricordare ingegneri illustri, come Nervi e Morandi, i cui lavori costituiscono non solo importanti infrastrutture, ma vere e proprie opere d’arte. Accettare e superare le sfide, da sempre, costituisce la mission della nostra categoria che oggi si misura con le nuove metodologie di progettazione, la transizione ecologica e digitale e l’intelligenza artificiale.”



La cerimonia - si terrà sabato in un noto hotel della città dei Templi - sarà allietata dalla presenza dell’attrice Barbara Capucci, accompagnata dal pianista Edoardo Savatteri e si aprirà con i saluti del presidente dell’ordine provinciale degli ingegneri, di Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento; di Domenico Angelo Perrini, presidente del Cni; del segretario nazionale, Giuseppe Margiotta e del presidente della Consulta regionale, Fabio Corvo. A seguire il consigliere nazionale, Domenico Condelli, relazionerà sulle ultime novità inerenti a “Equo compenso e nuovo codice dei contratti”. Verranno consegnate delle targhe agli ingegneri che festeggiano i 25, 50 e 60 anni di iscrizione all’albo professionale e con il benvenuto ai neo iscritti.