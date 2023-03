Le opere di “Marck Art” approdano alla Camera dei deputati: la sua incredibile storia continua ad affascinare

Marco Urso, in arte “Marck Art”, continua a girare il mondo per esporre le sue opere e far conoscere la sua incredibile storia. E’ diventato pittore all’improvviso, scoprendo una vocazione durante un ricovero in ospedale ed un periodo trascorso in coma. E durante quel sonno profondo sognò un angelo che gli consigliava di dedicarsi alla pittura. E così ha fatto, divenendo in breve tempo un artista di fama internazionale. In questi giorni ha esposto le sue opere alla Camera dei deputati a Roma, nel complesso monumentale di palazzo Valdina: una delle innumerevoli tappe che hanno portato l’artista in giro per il mondo.

All’anagrafe Marco Urso, originario di Favara, è stato un bambino che ha affrontato i primi anni di vita in mezzo a tante difficoltà: bullizzato e preso in giro dai coetanei ha sempre lottato per conquistarsi un posto di rilievo in un mondo spesso ostile: prima musicista e poi, a seguito di quel “sogno rivelatore”, pittore.

Grazie alla sua forza d’animo, ad un maestro di sostegno che lo ha aiutato e allo straordinario amore di cui lo circonda la sua famiglia, Marco ha centrato il suo obiettivo e ora la sua storia di riscatto continua ad affascinare, raccontata tra l’altro, nel libro del giornalista del TG5 Carmelo Sardo intitolato “L’arte della salvezza -Storia favolosa di Marck Art”.