"L'indifferenza rende complici": la nuova opera del maestro Navarra

Si chiama "Indifferenza" l'ultima opera realizzata dal maestro Carmelo Navarra, artista sicano di San Biagio Platani già autore di diverse istallazioni dislocate nelle piazze di San Biagio Platani e Cianciana, nonchè ideatore e fondatore del "Giardino del Mito". Una statua toccante, che ritrae un bimbo morto sull'altare della sofferenza. Evidente campeggia la parola "Indifferenza" inserita in una corona di spine e una citazione del Vangelo: "Tutto quello che avete fatto a uno di questi fratelli più piccoli l'avete fatto a me".

La nuova opera è stata istallata a San Biagio Platani, nell'atelier d'arte di Navarra in via Cesare Battisti e sarà esposta per un mese per essere poi installata nella cripta della chiesa di Gesù e Maria di Campobello di Licata su richiesta del reverendo don Antonio Lalicata.