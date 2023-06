Open Fiber: rete banda larga anche a Santa Margherita Belice, già operative 4mila unità

È già operativa a Santa Margherita di Belice la nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga. Open Fiber ha concluso i lavori di realizzazione dell'infrastruttura di rete che consente a cittadini, imprese e professionisti del comune in provincia di Agrigento di accedere a Internet con prestazioni efficaci e all'avanguardia.

La rete ultraveloce oggi disponibile a Santa Margherita di Belice raggiunge 4.176 unità immobiliari attraverso le tecnologie Ftth, la fibra ottica stesa fino all'interno degli edifici, e Fwa, soluzione che permette di raggiungere anche le zone a scarsissima densità di popolazione. Tra gli edifici coperti ci sono l'asilo nido comunale, la scuola materna Rosa Agazzi, la scuola elementare San Giovanni Bosco, la scuola media Giuseppe Tomasi di Lampedusa, la caserma dei vigili del fuoco, l'ex distaccamento dei vigili del fuoco, il distaccamento del corpo Forestale, il Municipio, la caserma della Polizia municipale, il museo, la biblioteca comunale, il Centro per l'impiego, la Guardia medica e Palazzo Sacco.

"Grazie alla rete Ftth e al progetto di cablaggio di Open Fiber - commenta Calogero Licata, field manager dell'azienda guidata dall'amministratore delegato Mario Rossetti - Santa Margherita di Belice si dota di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in Hd, gli acquisiti online e l'accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione".