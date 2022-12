Onav, riconoscimenti per i soci "anziani": ecco a chi sono andati

Riconoscimenti per i soci - che hanno maturato una anzianità di iscrizione ininterrotta di oltre 10 e 25 anni - dell’organizzazione nazionale assaggiatori di vino di Agrigento (Onav). Nel corso di una semplice ma partecipata cerimonia svoltasi a Canicattì, il delegato provinciale Antonio Martoriello ha proceduto alla consegna dei riconoscimenti.

Presenti anche due dei soci fondatori della delegazione Onav di Agrigento cioè Giovanni Alessi ed Adriano Coen che hanno ricevuto il distintivo con rubino per oltre 25 anni di iscrizione. Il distintivo con smeraldo attestante l’iscrizione per oltre 10 anni è andato ai soci: Antonio Aprile, Beniamino Cardillo, Giuseppe Cammilleri, Rosalba Di Grado, Giovanni Intorre, Franca Lo Giudice, Francesca Lo Giudice, lo stesso Antonio Martoriello, Calogero Sazio, Carmela Vella e Vozzi Massimo. Doppio distintivo di anzianità per il socio Paolo Giordano che ha ricevuto anche quello di tesoriere. Altri soci destinatari del riconoscimento lo riceveranno in un prossimo futuro in quanto assenti. E’ toccato a Giovanni Alessi fare la cronistoria della delegazione Onav di Agrigento iniziata dall’intuizione del dottor Napoli allora capo dell’Ispettorato agrario di Agrigento sino a giorni nostri.