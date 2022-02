Tornano le “Olimpiadi di matematica”, anche quest’anno si svolgeranno on line: ecco tutti gli istituti coinvolti

Gli studenti della provincia tornano a cimentarsi con le "Olimpiadi di matematica" con la gara distrettuale che si svolgerà, in maniera del tutto simile allo scorso anno, a distanza attraverso delle aule virtuali, in due fasi separate in programma mercoledì 16 febbraio e giovedì 24 febbraio.

La prima prova, della durata di 105 minuti, proporrà ai concorrenti 12 quesiti a risposta multipla utilizzando la piattaforma Alchemer, già usata per la gara distrettuale dell’anno scorso.

Parteciperanno i licei Leonardo di Agrigento, Ugo Foscolo di Canicattì, Archimede di Cammarata, Re Capriata e Fermi di Licata, Odierna di Palma di Montechiaro, Giudici Saetta e Livatino di Ravanusa, Fazello di Sciacca, il magistrale Politi di Agrigento e King di Favara, il liceo classico Empedocle di Agrigento, il liceo scientifico Fermi di Sciacca, il liceo classico Linares di Licata, il liceo scientifico Majorana di Lampedusa e il liceo scientifico Madre Teresa di Calcutta di Casteltermini.

All’interno delle due aule virtuali i concorrenti saranno sorvegliati via webcam dal responsabile distrettuale, dai responsabili d'istituto e da alcuni docenti del liceo Leonardo.