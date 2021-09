Dall'Oasi Ohana a Striscia la Notizia: "Castagna" è il nuovo cucciolo protagonista del tg satirico

Non c'è tre senza... quattro! Dopo Donald, Hope e Astra, è stato un altro cucciolo del rifugio Oasi Ohana a finire sul bancone più famoso della televisione italiana, quello di Striscia la Notizia. Questa volta è toccato a Castagna, a cui come tradizione verrà scelto un nome tra quelli più votati dai fan del tg satirico di Mediaset.

Astra, cagnolina che da Agrigento aveva raggiunto Milano prima di Castagna, era stata abbandonata insieme ai suoi sei fratelli in una scatola a Santa Margherita di Belice. Ma purtroppo anche la storia del nuovo arrivato è molto triste: abbandonato e lasciato vagare per le strade di Menfi, Castagna era stato visto da una ragazza che lo aveva subito messo in sicurezza. La giovane lo ha tenuto con sé anche quando ha saputo che avrebbe dovuto aspettare circa un mese prima che si liberasse un posto in Oasi, e così ha fatto. Trascorso lo stallo dalla sua salvatrice, Castagna è entrato a pieno titolo in Oasi, dove si è fatto notare da tutti per la sua dolcezza mescolata ad una sanissima follia.

"Per me è sempre una grande emozione quando un nostro cane finisce a Striscia. Soprattutto perché so che alla fine del programma avrà molte richieste di adozione e verrà sicuramente adottato da una famiglia che dovrà superare le rigorosi selezioni del preaffido" - ha detto Chiara Calasanzio - .