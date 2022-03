Nuovo sportello Aica a Realmonte, il sindaco: “Un altro tassello per migliorare la vivibilità del paese”

Nuovi servizi erogati dal Comune di Realmonte grazie all’apertura, dal 16 marzo, dello sportello periferico di Aica (Azienda idrica comuni agrigentini) all’interno del palazzo municipale in via Roma.

Si occuperà della gestione di informazioni, reclami e suggerimenti inerenti il servizio per la fornitura di acqua evitando agli utenti di recarsi nella sede centrale dell'azienda che si trova nella zona industriale di Aragona-Favara. Lo sportello sarà aperto all’utenza il mercoledì: la mattina dalle 09:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 14:00 alle 16:45.

"Abbiamo individuato e messo a disposizione - ha detto il sindaco Sabrina Lattuca - locali idonei all'interno del Comune, per garantire ai cittadini un apposito sportello dove sarà possibile effettuare pagamenti, istruire pratiche e ricevere informazioni. Ringrazio per la collaborazione il consigliere comunale Domenico Coco e gli operatori Aica che saranno a disposizione dell'utenza per qualsiasi informazione. Un altro tassello si aggiunge per migliorare la vivibilità del nostro paese”.