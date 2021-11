Grotte, il Comune finanzia il nuovo impianto di video-sorveglianza della stazione dei carabinieri

La caserma dei carabinieri di Grotte avrà un nuovo impianto di video-sorveglianza grazie ad un’apposita delibera, proposta dal sindaco Alfonso Provvidenza, che prevede il sostegno finanziario per la realizzazione dell’infrastruttura.

La caserma, infatti, ne era rimasta momentaneamente sprovvista.

“Con questa decisione – ha detto il sindaco Provvidenza – Grotte vuole confermare l’attenzione al territorio e, in questo caso, alla necessità espressa da quel fondamentale punto di riferimento per i cittadini che è la stazione dei carabinieri, sostenuta dall’amministrazione locale anche in considerazione della vicinanza e della collaborazione tra Comune e corpi dello Stato, come insostituibile presidio di sicurezza, garanzia di sviluppo e fautrice del bene comune”.