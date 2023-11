Nuovo farmaco per il colesterolo, medici sommersi dalle richieste: “Non è per tutti e una dose costa più di 4mila euro”

Si chiama “Leqvio” e ha fatto letteralmente impazzire i telefoni dei medici di famiglia agrigentini. In questi giorni, diffusa la notizia che anche in Sicilia è disponibile il rivoluzionario farmaco - che abbassa i livelli di colesterolo semplicemente con la somministrazione di 2 iniezioni in un anno - ha fatto saltare di gioia tutti coloro che soffrono di questa diffusissima anomalia che espone a rischi di natura cardiovascolare. Ma purtroppo non sarà un farmaco che si diffonderà su larga scala e che si potrà acquistare facilmente come già avviene per le classiche statine e per gli integratori a base di riso rosso. Questi ultimi costano pochi euro (grazie anche alla massiccia diffusione degli equivalenti) mentre una singola dose di “Leqvio”, come indicato dall’Aifa, ha un prezzo al pubblico (IVA inclusa) di ben 4.659,82 euro. “Leqvio”, naturalmente, è prescrivibile ma significa che per la terapia annuale di un singolo paziente il costo a carico del sistema sanitario nazionale supererebbe i 9mila euro.

“Siamo stati subissati da telefonate ad ogni ora - ci spiega un medico di famiglia agrigentino che ha in cura diversi assistiti che soffrono di colesterolo alto - ma ogni volta abbiamo dovuto spiegare che il ‘Leqvio’ - noto anche come Inclisiran - è un farmaco molto particolare e costoso. Sicuramente non per tutti. Ne potrà infatti usufruire una ristrettissima platea di pazienti dopo che sarà eventualmente accertata una forte ed irrisolvibile intolleranza alle statine e a tutti quei farmaci tradizionali che rimangono comunque efficaci e ormai sperimentati per mantenere entro limiti tollerabili il livello di colesterolo nel sangue”.

Nelle indicazioni del farmaco “Leqvio”, riportate dall’Aifa, si legge che è indicato in prevenzione primaria per adulti, di età non superiore a 80 anni, con ipercolesterolemia familiare eterozigote e livelli di LDL-C uguali o maggiori di 130 mg/dL nonostante terapia da almeno 6 mesi con statina ad alta potenza alla massima dose tollerata in associazione con ezetimibe oppure con dimostrata intolleranza alle statine e/o all'ezetimibe; in prevenzione secondaria in pazienti di età non superiore agli 80 anni con ipercolesterolemia familiare eterozigote o ipercolesterolemia non familiare o dislipidemia mista e livelli di LDL-C uguali o maggiori di 70 mg/dL nonostante terapia da almeno 6 mesi con statina ad alta potenza alla massima dose tollerata più ezetimibe, oppure dopo una sola rilevazione di C-LDL in caso di infarto miocardico acuto recente (ultimi 12 mesi) oppure con dimostrata intolleranza e/o all'ezetimibe.

Il farmaco si presenta come soluzione iniettabile ad uso sottocutaneo in una siringa pre-riempita in vetro.