Musica, il nuovo album di Loredana Errore conquista il terzo posto in classifica

Loredana Errore è tornata: dal 28 ottobre è fuori ovunque l’ultimo album intitolato “Stelle”, il sesto della sua carriera che arriva 12 anni dopo l’esordio di “Ragazza occhi cielo”. Si tratta della prima raccolta di cover realizzata dalla cantante agrigentina: con la sua solita ed indiscutibile personalità reinterpreta celebri canzoni, alle quali è profondamente legata, di Gianna Nannini, Tiziano Ferro, Zucchero, Eros Ramazzotti, Mia Martini, Lucio Dalla, Renato Zero, Loredana Bertè, Blanco. Ma c’è anche un inedito che si chiama “Nuova terra”.

Loredana Errore mancava dal 2020, quando presentò il precedente lavoro “C’è vita”. Adesso, per lei, una doppia festa: il grande ritorno nel mercato discografico ed il 38esimo compleanno che ha virtualmente festeggiato con i suoi fan postando su Facebook una foto con torta e candeline. In appena 24 ore “Stelle” si è piazzato al terzo posto nella classifica di iTunes, la piattaforma streaming di Apple, dietro Cesare Cremonini e Giordana Angi. Pur essendo una classifica in evoluzione e soggetta a continui cambiamenti, ha comunque registrato un ottimo risultato nelle prime 24 ore con numerosi acquisti della versione “liquida” del disco.

Loredana è tornata a parlare al suo pubblico sui social dopo 3 giorni dal lancio del disco: “Sono molto ansiosa di capire se vi ho deluso oppure avete colto il mio canto in vocazione, partendo da queste stelle/canzoni che mi hanno aiutato a illuminare il messaggio di speranza che deve rimanere sempre accesa come una luce di amore infinito che arriverà dal cielo. Buon Ascolto per adesso: per dopo non vedo l’ora di dirvi un pò a voce cosa ha significato l’interezza, la scelta dei brani di questo album. Il mio ringraziamento va sempre a voi che avete sete di musica e voglia di essere dei veri protagonisti. Ho tanta voglia di farvi ascoltare queste nuove canzoni dal vivo”.