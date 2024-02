Poste italiane, le nuove divise sostenibili per i portalettere di Licata

Nuove divise in materiali sostenibili per gli oltre dieci portalettere in servizio al Centro di distribuzione di Licata. "Sono infatti loro - fa sapere Poste Italiane con una nota - i primi postini della provincia di Agrigento a recapitare posta e pacchi per le strade del territorio con indosso le nuove divise aziendali. Anche i 150 postini dell’Agrigentino sono così coinvolti nel cambio d’abito che sta coinvolgendo i colleghi siciliani: comfort, funzionalità, innovazione e sostenibilità, garantita da certificazioni internazionali grazie ai materiali utilizzati come le fibre riciclate e tessuti riciclabili".

Ai colori classici di Poste italiane, il giallo e il blu, si aggiunge il grigio e al nuovo design si affianca la versatilità di una divisa capace di proteggere dal freddo in inverno e altamente traspirante per fronteggiare i periodi più caldi.

Il completo aziendale, che cambia veste dopo 5 anni, rispetta inoltre specifici requisiti di qualità che mirano a salvaguardare la sicurezza e la praticità lavorativa.

Tra le altre dotazioni innovative per i postini e le postine dell’Agrigentino ci sono inoltre veicoli elettrici, ibridi e a basso consumo che compongono la flotta green sul territorio, corrispondente a oltre il 50% del parco mezzi aziendale. Ma anche nuovi palmari che consentono ad esempio il pagamento dei bollettini di conto corrente o l’invio di una raccomandata.