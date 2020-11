Nubifragio, operai al lavoro per rimuovere i detriti sulla provinciale Alessandria-San Biagio

Sono ancora in corso su alcune strade interne i lavori di rimozione del fango e degli abbondanti detriti riversati su alcuni tracciati in seguito al nubifragio che si è abbattuto nella notte sulla provincia, in particolare tra Bivona, Alessandria della Rocca e San Biagio Platani.

"Gli interventi di maggior consistenza sono stati effettuati dai cantonieri del Libero Consorzio di Agrigento - comunica l'ufficio stampa dell'ente - sulla provinciale 19-B Alessandria della Rocca-San Biagio Platani per rimuovere alcuni massi caduti sul tracciato e le grosse quantità di detriti che avrebbero potuto causare danni agli automobilisti in transito".

Analogo intervento anche nella provinciale 20-B Casteltermini-San Biagio, sulla provinciale 34 Bivio Tamburello-Bivona, e sulla provinciale 32, dove erano state segnalate abbondanti quantità di fango in diversi punti dei tracciati.