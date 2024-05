144 artisti animano la "notte bianca" del teatro Pirandello: è successo di pubblico

Ben 144 artisti, come gli anni dall’apertura di quello che fu il "Regina Margherita", hanno animato ieri sera il teatro "Pirandello" per un evento sold out: la prima "Notte bianca" dedicato al tempio della recitazione agrigentina.

Uno spettacolo itinerante che ha coinvolto il pubblico lungo la storia del teatro mettendone in luce gli angoli più nascosti della struttura: camerini, dietro le quinte, corridoi e perfino l’ipogeo che si trova alle spalle del palcoscenico. Tutto è stato animato da artisti e figuranti in quella che è stata la Prima di Marco Savatteri nella veste di responsabile e coordinatore delle attività culturali ed innovative del "Pirandello".

"La serata ideata da Marco Savatteri, nuovo ed imponente pilastro del nostro team, ha colto nel segno ed è andata ben oltre le aspettative: 144 artisti che hanno guidato, incantato e deliziato i visitatori, accompagnandoli lungo un percorso inedito, all'insegna dell'arte e della bellezza - ha detto il presidente della fondazione Alessandro Patti - . A nome mio e di tutta la governance della ringrazio col cuore tutti coloro i quali hanno offerto il loro contributo per la realizzazione dell'evento. Ma il mio più grande grazie va agli akragantini-girgentani che, smentendo quanto detto dal nostro Dinoloco, ieri sera hanno alzato la testa ed i cuori".