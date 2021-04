Manutenzione rimandata, Cattolica Eraclea tira un sospiro di sollievo: niente interruzione idrica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9 comunica che, Siciliacque S.p.A. ci ha informato, per le vie brevi, che l’interruzione programmata della fornitura idrica nel comune di Cattolica Eraclea per eseguire degli interventi di manutenzione sulla condotta di adduzione, è stata rinviata a data da destinarsi. Pertanto, la distribuzione idrica in programma nella giornata domani non subirà alcuna variazione.