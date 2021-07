A Sciacca tornano le tartarughe marine: un nido di "Caretta caretta" messo in sicurezza dai volontari del WWF

Sciacca torna ad essere la culla perfetta delle tartarughe "Caretta caretta". È stato infatti messo in sicurezza, dai volontari del WWF, un nido di tartaruga della specie protetta che lo scorso 26 luglio aveva deposto le sue uova nella spiaggia di San Marco nella città delle terme.

"La segnalazione - si legge in una nota del WWF - era pervenuta ai volontari del progetto "Tartarughe WWF" dal signor Montalbano e nell'immediatezza il luogo era stato delimitato per evitare che si perdessero le tracce. Così, grazie agli operatori del "Life EuroTurtles WWF," è stato eseguito il controllo da Gino Galia, autorizzato a questo scopo dal Ministero dell'ambiente, seguendo il protocollo di legge che ha dato esito positivo. Delle operazioni, sotto l'alta sorveglianza del presidente del WWF Sicilia area mediterranea ODV, Giuseppe Mazzotta, è stata data comunicazione alla Guardia Costiera, alla Ripartizione faunistica e al Comune di Sciacca".

In particolare il nido si trova accanto al lido Snello Beach, il cui gestore, Ignazio Saladino, sia detto "particolarmente felice" che quest'anno sia toccato a lui fare da padrino alle future nasciture.

La schiusa dovrebbe avvenire dopo metà settembre e, se tutto andrà per il verso giusto, "Ci troveremo - dicono i volontari - con un centinaio di tartarughine che prenderanno il mare per trovare la vita e la libertà. Molte non ce la faranno ma, le femmine che resisteranno, torneranno fra vent'anni a nidificare nella stessa spiaggia dove sono nate. Questa è natura, con i suoi misteri e il suo fascino. Ora è tempo di rivolgere un appello ai saccensi a diventare volontari del WWF perché ne abbiamo estremo bisogno. Speriamo che l'appello venga ascoltato e non solo letto con un like, di cui abbiamo piacere, ma è necessario che la comunità si dia realmente da fare".