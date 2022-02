“E’ nato Gabriele”: l’annuncio social di Clizia e Paolo con una valanga di “like”

Il secondogenito dell’influencer agrigentina ha fatto diventare nonna Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. L’entusiasmo dei fan che in poche ore hanno scritto migliaia di commenti per fare gli auguri ai due ex concorrenti del Grande Fratello Vip