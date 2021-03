Giornata mondiale della lettura, via al progetto "Nati per leggere"

In occasione della giornata internazionale della lettura, nei plessi "Lauricella" e "Garibaldi" dell'istituto "Agrigento Centro", inaugurati due punti lettura nel contesto del progetto "Nati per leggere".

"Saranno dei luoghi destinati alla lettura a bassa voce, alla relazione con i bambini e con i loro genitori - spiega la direttrice scolastica Gangarossa -. Lo strumento sarà costituito dai bellissimi libri delle bibliografie nazionali nati per Leggere, di cui stanno per essere dotati i Punti Lettura, come quelli allestiti all’interno del nostro Istituto”.