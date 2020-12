Natale della solidarietà, via ad una raccolta fondi per le famiglie bisognose

Tutto pronto per la quinta edizione della raccolta fondi promossa da Alessandro Seminerio nel ricordo della madre scomparsa in seguito ad un male incurabile.

Le precedenti edizioni, che hanno permesso la sistemazione del reparto Hospice dell'Ospedale San Giovanni di Dio, hanno riscosso un grandissimo successo in termini di partecipanti e di donazioni.

Quest'anno invece, complice anche la difficilissima situazione legata al Covid-19, gli occhi sono puntati ancor più concretamente al sostegno delle persone in difficoltà. Numerose famiglie della città di Agrigento infatti stanno vivendo una situazione davvero tragica: alcune di queste - per intenderci - non riescono nemmeno ad accendere i fornelli delle proprie cucine o a garantire una discreta cena ai loro bambini.

Attraverso l'associazione agrigentina "Volontari di strada" e alla sua presidentessa Anna Marino, e con la collaborazione del team di "SemandFood - Agrigento" e "Juventus officicial Fan club Valle dei Templi , hanno pensato di devolvere completamente l'intero ricavato della raccolta benefica in favore delle famiglie con la distribuzione di buoni carne e buoni bombla, utili a regalare delle festività natalizie migliori e più dignitose a chi è molto meno fortunato.