E' Natale anche in via Pirandello: i commercianti decorano la "sorella minore" di via Atenea

E' Natale anche in via Pirandello, la "sorella minore" della via Ateneea che in questi ultimi anni ha visto un importante percorso di riqualificazione grazie all'investimento operato da diverse attività commerciali soprattutto del settore alimentare.

Sono proprio tre negozi, "Cusà", "Siculò" e la "Figheria" ad aver decorato l'area con festoni, luci e sagome dello "Schiaccianoci". Un modo, anche, per lanciare un messaggio chiaro: la via Pirandello non è solo risse.

"Questa zona - spiegano in una nota - ogni giorno si reinventa. Inizialmente avevamo paura che il Comune si fosse dimenticato di noi, poi invece qualche luminaria è stata collocata. Da queste parti non si perde tempo a piangersi addosso, siamo operativi. Se qualcosa non c’è, ci pensiamo noi. Ovviamente, se al sindaco Miccichè avanza qualche stella di Natale, noi siamo felici di poterla accogliere (dice sorridendo una delle commercianti della zona ndr). Scherzi a parte, abbiamo altri progetti in cantiere, questo è solo il primo. Vogliamo che questa zona, appunto, sia conosciuta per il buon cibo, lo shopping bello e la creatività. Null’altro. Qui si lavora sodo. Invitiamo gli agrigentini a percorrere la via Pirandello con il naso all’insù”.