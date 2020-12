Natale 2020, colpo d'occhio al centro storico: installati dei presepi

Colpo d'occhio nel cuore del centro storico. Sono stati installati i presepi realizzati dal Movimento Culturale Il Centro Storico di Agrigento, all'evento anche il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè. I ragazzi del centro storico di Agrigento, hanno donato alla città tre presepi in cartelami che sono stati installati uno presso la piazza stazione, uno a villa Bonfiglio e l’ultimo al Rabato.

"Grazie ai nostri ragazzi del centro storico - ha commentato il sindaco Miccichè - adesso nella nostra città , si percepisce maggiormente il senso del Natale, che purtroppo quest’anno non sarà come i Natali già vissuti".

Il coordinatore del Movimento Il centro Storico di Agrigento, Mattias Lo Pilato ha ringraziato il sindaco Franco Miccichè "per averci sostenuto in questa iniziativa. Rngrazio anche il Museo Diocesano di Agrigento per la preziosa collaborazione e quanti hanno collaborato con noi in questa iniziativa - Continua Lo Pilato- In primis Stefano Mangione che si è speso instancabilmente, Liliana Canino e Andrea Patania, Libertino Burgio, Rosy Di Matteo, Sandro Capizzi e Giuseppe Sanzeri per la riuscita di questo progetto. Il nostro piccolo contributo è un segno di speranza che abbiamo voluto lanciare attraverso questi presepi in cartelami installati nei luoghi che hanno plasmato la nostra città".