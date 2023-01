Totò Cuffaro diventa nonno, sui social: "Donate alla Missione di Biagio Conte"

"He’s my dream". Così, su Facebook, l'ex presidente della Regione e oggi a capo della Dc Nuova festeggia la nascita del suo primo nipotino, figlio di Raffaele Cuffaro. Si chiamerà come il nonno, cioè Salvatore.

"Ringrazio i tanti amici che stanno partecipando alla grande gioia mia e di mia moglie (nonni commossi e felici) per la nascita del piccolo Totó che da oggi il Signore ha chiamato ad arricchire la scena del mondo attraverso la collaborazione di mamma e papá - scrive l'ex Governatore -. Una nuova vita che nasce è sempre un segno di speranza per tutti".

Cuffaro invita però a trasformare il momento di festa in una occasione per fare beneficienza. "Invito quanti avessero intenzione di manifestare il loro affetto con fiori e giocattoli per il piccolo Totó - dice - a trasformarli in donazioni a favore della missione 'Speranza e Carità' di dratel Biagio Conte che di tale Speranza è segno imponente e tangibile nella nostra città".