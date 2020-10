Naro, un segnale di speranza durante la pandemia: una trisavola tiene in braccio la nipote appena nata

"A Naro si è raggiunto uno dei traguardi più belli della vita. La trisavola (o trisnonna) che tiene in braccio la nipotina". A dare la notizia, che rappresenta un segnale di speranza in un momento drammatico per il mondo intero, è il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara.

"Voglio fare i miei più sinceri auguri per la nascita della piccola Rosalba Di Caro" - ha aggiunto il sindaco.