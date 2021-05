Il consulente di Naro nominato esperto in materia energetica del ministero

Brandara: "Ci auguriamo che Pezzini, Covid-19 permettendo, possa tornare presto per continuare insieme il lavoro iniziato due anni fa e che, per questo, ha visto Naro fare passi in avanti in tema di energia"

Antonello Pezzini, consulente a titolo gratuito del Comune di Naro in tema di Green New Deal, ha ricevuto la nomina di esperto in materia energetica dal ministro per la Transizione ecologica Cingolani.

"Siamo felici per la nomina del Prof. Antonello Pezzini. Ci auguriamo che il prof. Pezzini, Covid-19 permettendo, possa tornare presto a Naro per continuare insieme il lavoro iniziato due anni fa e che, per questo, ha visto Naro fare passi in avanti in tema di energia!".