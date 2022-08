Città a misura di bambino: Naro premiata con "City for Kids"

Nella serata di ieri la città di Naro ha ricevuto il premio nazionale “City for Kids”, il riconoscimento che viene assegnato ai Comuni virtuosi in materia di attenzione, tutela e diritto all’infanzia.

La consegna è avvenuta nei locali di “Casa Contemplattiva” da parte di Luca Russo, amministratore delegato della società che promuove il riconoscimento, la Zilù Comunicazioni”, nonché presidente di “City for kids”.

Obiettivo principale di questo progetto è quello di indirizzare le Amministrazioni ad una maggiore cura e attenzione verso i bambini e le bambine del proprio territorio diventando promotori di specifiche attività formative, ludiche, culturali, sportive e laboratoriali.

“E’ un premio che ci riempie di gioia - spiega il sindaco Maria Grazia Brandara - perché riconosce il lavoro fatto in termini di tutela dei più piccoli. La nostra deve essere sempre più una città a misura di bambino e bambina. I piccoli centri come il nostro hanno l’onere di essere, ancora più che in altri casi, un ‘nido’ accogliente per i futuri cittadini”.