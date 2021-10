Musicoterapia, conferite le prime 6 specializzazioni al centro studi "Notevoli note": sono tutte donne

Si tratta di una disciplina che fornisce cure naturali per mente e corpo: la musica diventa così il mezzo di comunicazione in ambito pedagogico-educativo, riabilitativo e terapeutico

Sei donne sono le prime a specializzarsi in musicoterapia ad Agrigento.

Si tratta di Miriam Bissanti, Sabrina Ciliberto, Alessandra Curreri, Donata Di Falco, Paola Licata e Rosamaria Rosano.

La loro formazione si è svolta al centro studi e ricerche “Notevoli note” di Agrigento presieduto da Pinella Sciacca, con la direzione scientifica e la direzione didattica di Paolo Padalino, musicoterapeuta e docente in istituzioni italiane e straniere.

La branca della musicoterapia si colloca come una disciplina che fornisce una cura naturale per mente e corpo: la musica diventa così il mezzo di comunicazione in ambito pedagogico-educativo, riabilitativo e terapeutico.

Ed è proprio di tutto questo che si occupa il centro “Notevoli note”: formazione triennale, interventi di musicoterapia individuali e di gruppo, realizzazione e supporto di progetti a tema presso istituzioni pubbliche e private, così come la ricerca scientifica.

In musicoterapia è il paziente ad essere protagonista. Dopo la diagnosi effettuata dal musicoterapeuta, viene stabilita la terapia con la successiva valutazione dei risultati ottenuti in base agli obiettivi.

Il percorso è strutturato in diverse fasi: analisi del caso, anamnesi del paziente, analisi diagnostica, progettazione di intervento specifico, verifica periodica dei risultati ottenuti. Le sedute, individuali o di gruppo, si svolgono settimanalmente. I pazienti hanno qualsiasi età e differenti patologie si va dallo spettro autistico e autismo infantile, alla sordità, cecità, sindrome di down e disabilità cognitive. Fino ad arrivare alla pluridisabilità in età adulta e senile. Interventi mirati anche per quanto riguarda gravidanza e post-parto, Alzheimer, morbo di Parkinson, oncologia, disturbi d’ansia, cure palliative e demenza senile.