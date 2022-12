La Valle dei Templi si trasforma in “Bosco incantato”: dopo Capodanno arrivano elfi e maghi

Si chiama il “Bosco incantato” e trasformerà la Valle dei Templi, per 2 giorni, in un luogo più vicino alle atmosfere del Nord Europa. E’ l'irriverente musical natalizio di Marco Savatteri, per la “Casa del Musical”, pensato in forma interattiva e dedicato ai bambini ma che promette di conquistare anche il pubblico adulto. Ci saranno 15 performer, maghi, elfi e personaggi del mondo fantasy che ballando, cantando e giocando con il pubblico, faranno in modo di focalizzare l’attenzione sul rispetto della natura.

“Il bosco incantato” si potrà vedere il 2 e 3 gennaio nella Valle dei Templi a partire dalle 11,30 ad ingresso libero. Lo spettacolo sarà poi proposto al teatro Pirandello l’8 gennaio alle 18.