Dal Nord al Sud: è tempo di Spring tour per Mr Raia e Bonettavox

Tutto pronto per il tour, nelle discoteche di tutta Italia, di due giovani talenti agrigentini Vito Raia, conosciuto come Mr Raia, e Gabriele Bonetta, meglio noto come "Bonettavox".

Mr Raia è ormai una figura di spicco nel panorama musicale siciliano, esibendosi in diverse discoteche della regione e oltre, incluso il nord Italia e Malta. Ha già alle spalle consolle importanti, condividendo il palco con artisti di fama nazionale e internazionale come Guê, Rocco Hunt, Sfera, Tujamo e molti altri ancora. Il suo percorso è stato caratterizzato da aperture e afterparty capaci di trascinare il pubblico, confermandolo come una certezza nel mondo della notte.

Gabriele Bonetta, conosciuto come Bonettavox, è un talentuoso vocalist di 27 anni originario di Campobello di Licata. Fin dai 16 anni, ha calcato palcoscenici di piazze e spiagge affollate, condividendo il palco con alcuni dei migliori artisti mondiali, tra cui Sfera Ebbasta, Fred de Palma, Gabry Ponte, Fabri Fibra e molti altri.

Il tour dei due talenti agrigentini avrà inizio con la prima tappa a Genesi Alzate - Alzate Brianza in provincia di Como seguita dalla seconda tappa a Banana - Salice Terme vicino Pavia concluderanno il loro percorso con la terza tappa all'Oceanomare di San Leone, nella loro amata Sicilia. Lo Spring Tour di Vito Raia e Gabriele Bonetta anticipa dunque una stagione estiva carica di emozioni e musica.