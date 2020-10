"Mozziconi free" fa tappa a Montevago, donati due posacenere alla città

Fa tappa a Montevago il progetto MozziconiFree. La presidente Francesca Bucceri e i ragazzi del Rotaract Club Menfi Belice Carboj hanno consegnato oggi all’amministrazione comunale due posacenere per arredo urbano in terracotta realizzati dall'artista sambucese Lorenzo Maniscalco. Un posacenere è stato installato all’ingresso del municipio, l’altro davanti la biblioteca comunale.

“Congratulazioni ai ragazzi - dice il sindaco La Rocca Ruvolo - del Rotaract Club Menfi Belice Carboj e grazie per aver coinvolto il nostro comune in questa iniziativa di sensibilizzazione ambientale”.

“Il progetto di service MozziconiFree – hanno spiegato i ragazzi del Rotaract Club Menfi Belice Carboj - punta a sensibilizzare la cittadinanza al fine di rispettare e mantenere pulito l'ambiente, partendo dai piccoli gesti quotidiani come quello di spegnere e non gettare per terra il mozzicone di sigaretta che, se abbandonato nel terreno, impiega diversi anni per degradarsi naturalmente. Degradandosi, il mozzicone emana sostanze tossiche che inquinano la terra, i fiumi e i mari e, di conseguenza, tutti gli essere viventi, compreso l'uomo”.