Movida in sicurezza: torna il bus notturno per Marina di Palma

Movida notturna in sicurezza, torna a Palma di Montechiaro il bus negli orari serali a Marina di Palma per tentare di ridurre gli incidenti stradali. Ad annunciarlo è il primo cittadino della città de "Il Gattopardo", Stefano Castellino: tutti i venerdì, sabato e domenica, a partire da stasera, fino al 25 agosto il servizio verrà attivato e sarà a titolo gratuito per gli utenti. La tratta sarà tra Palma centro e la Marina attraversando Capreria e inverso.

"Mi preme ringraziare la società autolinee Greco per la collaborazione - dice il primo cittadino palmese - Obiettivo della mia amministrazione è quella di fare godere al meglio l' estate in tutta sicurezza".