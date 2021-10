Approda a Milano la mostra fotografica su Sciascia e il premio Racalmare, si presenta anche il libro di Gaspare Agnello

Sarà allestita all'interno dell’Opera Cardinal Ferrari in via Boeri, presieduta dall'agrigentino Pasquale Seddio. Alla cerimonia inaugurale, in programma il 5 novembre, parteciperanno numerose autorità e personalità del mondo della cultura