L’artista saccense Accursio Gulino omaggia Pasolini: mostra per i cento anni dalla nascita del grande intellettuale

Una passione per Pasolini che si traduce in una mostra allestita a Palermo al Palazzo Reale. Per rendere omaggio ad uno dei maggiori intellettuali del Novecento: un Pasolini clandestinus, outsider, corsaro. Un eretico pervaso da un profondo senso del sacro e da una radicalità visionaria che lo porta a sfidare le convenzioni e i luoghi comuni del pensiero dominante. E proprio da questa sua radicalità di pensiero nasce la fascinazione di Franco Accursio Gulino: artista saccense, di nascita e di ritorno, anche lui visionario, anche lui indagatore delle contraddizioni del suo tempo, anche lui pensatore non allineato. Gulino avvicina Pasolini nei primi anni Duemila, e da allora non lo ha più lasciato.

Nel centenario della nascita del grande intellettuale, trenta opere di Gulino formano “Pasolini Clandestinus”, mostra promossa dal Servizio Biblioteca dell’Ars e curata da Laura Anello, che si inaugura venerdì 24 giugno nelle sale degli ex Presidenti e Pompeiana, a Palazzo Reale, a Palermo. Vernissage alle 12 alla presenza del segretario generale Fabrizio Scimè, del presidente della Commissione di vigilanza sulla biblioteca dell’Ars Michele Catanzaro, dei componenti della Commissione, Stefano Pellegrino e Gianina Ciancio, di Giorgio Martorana, direttore del Servizio biblioteca dell’Ars e dell’archivio storico, dell'artista Franco Accursio Gulino e della curatrice Laura Anello.

La mostra - organizzata dal Servizio biblioteca e Archivio storico dell’Assemblea regionale siciliana - fa parte del percorso abituale di visita alla residenza monumentale dei re normanni (apertura quattro giorni a settimana: lunedì, venerdì, sabato e domenica) e sarà visitabile fino al 27 luglio.