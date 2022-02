Mostra internazionale “Romantica Venezia”: c’è anche il pittore grottese Accursio Vinti

Alla mostra internazionale "Romantica venezia", in corso fino al prossimo 26 febbraio, c'è anche l'artista grottese Accursio Vinti, definito “Il nuovo Jackson Pollock”. E' uno dei protagonisti di una collettiva che mette insieme le opere d'arte grafica firmate dai più interessanti autori contemporanei.

Accursio Vinti è un dirigente del settore Urbanistica al Comune di Racalmuto. La sua arte è decisamente particolare: realizza, con colori a smalto o in acrilico, pezzi di legno e polistirolo, opere gigantesche con la tecnica di lasciare sgocciolare il colore spontaneamente dopo averlo lanciato o macchiato le tele.

Vinti ha cominciato a 17 anni. Nel 1985 si è laureato e ha smesso di dipingere. Inaspettatamente, però, ha ritrovato la passione e la voglia e, poco dopo, è tornato a produrre un'opera dietro l'altra come un vero e proprio fiume in piena. Ha esposto innumerevoli volte in galleri d'arte e in locali della movida agrigentina che lo hanno voluto ospitare per far conoscere le sue opere anche ai giovani.

Negli anni scorsi ha anche donato una sua opera, dedicata alla "magia" della marna bianca della Scala dei turchi, al Comune di Realmonte.

"Vivo di sogni e di speranze nella mia libertà - ha scritto su Facebook l'artista grottese durante la sua permanenza a Venezia- e vedo passare giorni sempre nuovi e sempre diversi. E' stata un'esperienza incredibile e per questo ringrazio il direttore della Venice Art Gallery che mi ha voluto qui".