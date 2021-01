Morto a 99 anni Stefano Vilardo, era uno storico amico di Sciascia

Si è spento oggi, all'età di 99 anni, lo scrittore nisseno Stefano Vilardo, storico amico di Leonardo Sciascia. Ad annunciarlo sui social è la Fondazione di Racalmuto intitolata al maestro di "regalpetra".

Nato il 22 marzo del 1922 a Delia, Vilardo a quindici anni frequenta l'Istituto Magistrale di Caltanissetta dove incontra Leonardo Sciascia, che gli sarà amico fino alla morte e con il quale condivise la passione per la scrittura e la poesia.

"Di com’ero e di come sono faccio verifica con un mio vecchio compagno di scuola - scriveva Sciascia -. Insieme dal 1953, a Caltanissetta, a Palermo, ogni tanto ci avviene di constatare, e specialmente quando incontriamo altri vecchi compagni, che noi due non siamo in nulla cambiati. Lui cattolico e democristiano (ma in questi ultimi anni non più democristiano), io cristiano senza Chiesa e socialista senza partito, per quarantacinque anni siamo vissuti senza uno screzio anche minimo, riconoscendoci e ritrovandoci nella più rischiosa buona fede, nell’onestà, nel coraggio. Direi, ecco, che lo sono ancora: non riesco a concepire la scrivere se non come buona azione".