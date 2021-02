Montevago, pubblicato bando per 6 tirocini formativi al Comune

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Pubblicato il bando per 6 tirocini formativi e di orientamento al comune di Montevago. Ne dà notizia in una nota il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo. E’ un’iniziativa promossa dal Centro per l’impiego di Menfi, nel quadro di un’apposita convenzione stipulata con l’amministrazione comunale che ha stanziato i fondi necessari, al fine di agevolare le scelte professionali dei giovani disoccupati montevaghesi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

I tirocini sono rivolti a giovani laureati in possesso di laurea triennale o magistrale, inoccupati/disoccupati, iscritti presso qualunque Centro per l’impiego, con una condizione economica familiare bassa e residenti nel comune di Montevago. Avranno la durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili di altri 6 mesi, ed è prevista un’indennità di partecipazione di 300 euro mensili. Il periodo di inserimento in tirocinio formativo nono costituisce rapporto di lavoro né per il comune ospitante né per il beneficiario che conserva lo status di disoccupato.

Nello specifico verranno attivati: 3 tirocini per i quali è richiesto diploma di laurea triennale/magistrale in Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze dell’economia, Servizi sociali, Scienze e tecniche psicologiche. Per gli altri 3 tirocini è richiesto diploma di laurea triennale/magistrale in Ingegneria civile e ambientale, Ingegneria edile, Architettura, Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entra il 5 marzo 2021. Per tutte le altre informazioni visualizzare il bando pubblicato all’albo del Centro per l’impiego di Menfi e del Comune di Montevago.