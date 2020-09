Pari opportunità, al via progetto europeo tra Montevago e Varsavia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’associazione culturale “La Smania Addosso” di Montevago partecipa ad un progetto europeo sulle pari opportunità in collaborazione con l’associazione polacca “Via” di Varsavia, che si occupa di formazione professionale, inclusione sociale e imprenditorialità giovanile. L’iniziativa è sostenuta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Margherita La Rocca Ruvolo.

“E’ con grande entusiasmo – dice il primo cittadino - che abbiamo accolto e sostenuto questo interessante progetto che vede la collaborazione di un’associazione di Montevago con un’associazione di Varsavia per uno scambio culturale e per la promozione del territorio a fini turistici. L’amministrazione comunale fornirà tutto il supporto necessario per accogliere nel migliore dei modi gli amici polacchi”.

Dal 6 al 10 ottobre è previsto un incontro in Polonia al quale parteciperanno alcuni componenti dell’associazione montevaghese, tra cui il presidente Saverio Montalbano e i soci Vincenzo Sutera e Gabriele Gioia, accompagnati dal professor Gino Migliore in qualità di coordinatore del progetto e da Vincenzo Triolo, esperto nella comunicazione in lingua inglese. Durante l’incontro saranno trattate e approfondite tematiche sulle pari opportunità in relazione al sesso, alla religione, all’orientamento politico, alla disabilità. Sarà valutato un questionario sottoposto all’attenzione dei soci e di altri cittadini, sono previste attività culturali e visite guidate, tra cui la visita al campo di concentramento di Auschwitz.

Nel mese di novembre i partner polacchi ricambieranno la visita e una loro delegazione sarà presente a Montevago. Gli ospiti avranno la possibilità di conoscere le attrattive del territorio e della Valle del Belice e di degustare i piatti tipici locali.

Il presidente dell’associazione “La Smania Addosso”, Saverio Montalbano, esprime “grande soddisfazione per questo progetto che contribuisce ad arricchire culturalmente i giovani di Montevago e a far conoscere le tradizioni e i prodotti al di fuori del nostro comune e ringrazia l’amministrazione comunale per il supporto garantito all’iniziativa e per l’accoglienza che sarà riservata alla delegazione dei nostri partner polacchi in occasione della loro visita a Montevago”.