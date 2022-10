Montallegro, tre luoghi da scoprire in cui la natura regna sovrana

Voglia di fare un tour alla scoperta delle bellezze del territorio Agrigentino? Non c’è che l’imbarazzo della scelta, oggi vi portiamo tra le bellezze naturalistiche di Montallegro attraverso tre luoghi impedibili.

Si parte dal laghetto Gorgo l’oasi gestita dalla Lipu. Nato come bacino artificiale è diventato tappa obbligatoria per gli uccelli migranti e meta privilegiata per gli amanti della natura, ma quali sono gli animali che abitano questo luogo? Gli uccelli migratori: tra cui l'Usignolo di Fiume, il raro Airone Rosso e la rara Tartaruga Palustre europea, appartenente alla famiglia degli emididi. Specie queste che hanno trovato nel laghetto il loro habitat naturale.

Sempre in ambito naturalistico c'è da visitare il Monte Suso, in quest’area nacque il primo centro abitato di Montallegro prima di essere ricostruito nella zona in cui risiede attualmente. Unico esempio di abitato siciliano cinquecentesco di cui sono riconoscibili chiaramente le strutture che lo componevano in tutte le sue parti.

Impossibile non fare un salto nella spiaggia di Bovo Marina, tra Eraclea Minoa e Siculiana Marina, tra le più incontaminate della Sicilia meridionale. Qui ci si potrà immergere in un paessaggio mozzafiato. La spiaggia bianca finissima si caratterizza per la presenza di falesie candide: Costone Bianco e Capo Bianco . Vicine le rovine di di Eraclea Minoa sito di grande interesse archeologico. La spiaggia rientra all’interno della Riserva Naturale di Torre Salsa, altro paradiso incontaminato tra flora e fauna.